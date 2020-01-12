В Киеве сотрудники СТО угнали авто и устроили ДТП [ Редактировать ]
Авто / Иллюстративное фото: соцсети
В Киеве на улице Сырецкой сотрудники Станции технического обслуживания напились и поехали кататься на оставленном для ремонта Range Rover. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".
В результате чего попали в ДТП.
Раньше сообщалось о том, что в Борисполе патрульные насмерть сбили человека. А также в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
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