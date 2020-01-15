Іран не збирається укладати нову ядерну угоду. Та критикує Європу за запуск механізму вирішення суперечок. Втім, Велика Британія, Франція та Німеччина не збираються відступати. Вони хочуть унеможливити отримання Іраном ядерної зброї.

З подробицями - наша британська кореспондентка Світлана Чернецька

Іранські ядерні технології знову у центрі світової уваги. Країна відмовилася від усіх обмежень щодо виробництва збагаченого урану. А це означає, що Тегеран знову на шляху до отримання ядерної зброї. Європа ж має твердий намір - не допустити цього.

"Ми запускаємо механізм урегулювання суперечок, оскільки Іран порушив мету ядерної угоди. Ми робимо це, щоб змусити цю країну повернутися до повного виконання погоджених умов. І закликаємо Іран врятувати угоду і використати цей момент як нагоду запевнити світ, що їхні ядерні наміри виключно мирні", - наголошує Домінік Рааб, міністр закордонних справ Великої Британії.

Велика Британія, Франція та Німеччина зробили кардинальний крок. Адже запуск механізму вирішення суперечок - найімовірніше призведе до поховання ядерної угоди з Іраном. Її погодили у 2015 році. В обмін на зняття економічних санкцій - Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму та дав допуск міжнародним експертам на свої ядерні об'єкти.

"Ми переконані, що досягти компромісу можливо. Ми не можемо просто сидіти й спостерігати, як Іран заявляє, що не виконуватиме своїх зобов'язань. Тож змушені діяти", - зазначає Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

Загалом, на розв'язання проблеми відводиться трохи більше місяця. Цим займеться Спільна комісія, до якої входить європейська трійка, ЄС, Росія, Китай та Іран. Втім, Тегеран вважає звинувачення на свою адресу - юридично необгрунтованими. І закликає не знецінювати нинішню угоду

"Це найкраща ядерна угода за тривалий період часу - я кажу це з усією скромністю, адже причетний до її укладання. Це справді одне з небагатьох вагомих досягнень багатосторонньої дипломатії", - заявив Джавад Заріф, міністр закордонних справ Ірану.

Тегеран почав порушувати умови домовленості ще півтора року тому, коли США вийшли з угоди. А після вбивства Сполученими Штатами іранського генерала Сулеймані на початку місяця, фактично, відмовився від усіх зобов'язань. Тепер Європа дедалі більше схиляється до можливості укладення нової ядерної угоди. З ініціативи Сполучених Штатів.

Наразі невідомі деталі нової ядерної домовленості, яку готує Вашингтон. Але вже зрозуміло - документ буде набагато жорсткішим. Унеможливить отримання Іраном ядерної зброї та серйозно обмежить його ракетні програми. Утім, шанси, що Тегеран погодиться на такі умови - мізерні. А отже протистояння триватиме й далі.