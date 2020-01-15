Від початку доби ворог вже тричі атакував українських захисників на Донбасі. З мінометів 82 калібру бойовики ще вночі цілили по оборонцям Світлодарська. А вдень з гранатометів і великокалібрених кулеметів атакували укріплення ЗСУ поблизу Василівки та Пісків. Не припиняються ворожі провокації і на авдіївському плацдармі. З передових позицій армійців - Руслан Смещук.

Передові позиції за Авдіївкою - так звана авдіївська промзона. Це виглядає як лабіринт розбитих будинків, та пробитих і потрощенних кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут - постійно.

Іноді працюють і калібри побільше. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета.

"Що це було? - АГС. - Хто? По нам? - Скоріше за все - по моноліту. Ага, це - гранатомет".

"Выстрели с той стороны, одиночными работают. Вытягивают. Они вытягивают, их пулеметчик "тыш" - о, вот видите. Начинаешь отвечать, по тебе начинают работать снайпера. У них там и там по вышкам снайпера", - розповідає позивний "Мультик", військовослужбовець ЗСУ.

Таку ситуацію військові називають - затишшям. Якщо не має шквального вогню, масованих обстрілів та не стріляє артилерія із мінометами - це вже тиша, - кажуть бійці.

"По сравнению с какими-то сильными пострелушками, это так иногда расслабляет, что самим страшно", - зазначив позивний " Кузнєчик", військовослужбовець ЗСУ.

Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань між переломами позиціями - іноді менше сотні метрів.

"Кричат нам по вечерам, когда мы даем ответку - какие мы укропы хорошие. Подходить пытались, но не подпускаем, даем ответ адекватный. Всегда на месте, всегда бдим", - розповідає позивний "Мультик", військовослужбовець ЗСУ.

Володимир - родом із великих міст Донеччини, яке було в окупації, а зараз - підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування навколо сприймаються гостріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує.

"Не хочу чтобы мою землю всякие раздирали. Украина должна оставаться Украиной", - говорить Володимир, військовослужбовець ЗСУ.

По закінченні свого першого контракту, військовик планує одразу підписувати наступний. І так до повного звільнення своєї Батьківщини.