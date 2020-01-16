Не відходи, а будівельний матеріал. Так пропонують розв'язати проблему утилізації пластику ентузіасти з Південної Африки. Про переваги нової технології - Ольга Жидецька докладніше.

Гурт активістів сортує пляшки на складі в Кейптауні. Для них це не звичайний мотлох, а експерементальний будівельний матеріал - екоцегла. Як надати друге життя пластиковому непотребу вигадали волонтери екологічної організації. Спочатку тару набивають папером чи ганчірками, потім обмазують цементним розчином і використовують як основу для зведення стін.

"Ми проведемо ще кілька випробувань. Спробуємо різні варіанти штукатурки та встановлення освітлення на стінах з екоцегли. Побачимо, що із цього вийде. Усі результати оприлюднимо, щоб кожен міг ознайомитися з перевагами та недоліками екоцегли", - говорить Петер Мінітош, розробник технології.

Таку технологію в Африці використовують уперше. Однак її розробники впевнені - це вигідна перспектива. З екоцегли можна зводити технічні споруди, паркани та навіть одноповерхове житло. Екоактивісти кажуть, її використання не тільки допоможе подолати дефіцит будівельних матеріалів, а й зарадить в очищенні країни від всюдисущого пластикового сміття. Щонайменше зайвий раз приверне увагу до проблеми.

"Ця екоцегла - тимчасове рішення. Наша мета - зосередитися на більшій проблемі джерелі цих відходів. Потрібно відмовитися від виробництва неперероблюваних матеріалів і знайти їм альтернативу", - говорить Кендіс Мостерт, менеджерка.

До впровадження екологічних ініціатив активісти залучають молодь. Для цього по всьому Кейптауну організували невеликі пункти виробництва екоцегли. Вчителька місцевої школи регулярно приводить сюди своїх учнів. Діти допомагають заповнювати пляшки, а заодно - опановують цікаві будівельні лайфхаки.

"Діти теж залучені до цієї справи, це допомагає їм усебічно розвиватися. Тепер малеча знає про повторне використання відходів і друге життя для, здавалося б, непотрібних речей", - говорить Хармайна Генні, вчителька.

"Дуже яскраво. Раніше ці пляшки просто летіли в смітник. А тепер я бачу, як їх можна застосовувати ще. Додаєш папір - і маєш готовий будівельний матеріал", - говорить Зайдін Давідсон, учень.

За повідомленням уряду Пар, щороку на смітники в країні потрапляє майже сто мільйонів тонн відходів. Переробляти вдається лише десяту частину