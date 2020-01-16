Группа ученых из Китая и США обнаружили настоящее бессмертное растение. Оказалось, что гинкго способно к росту в течение тысяч и тысяч лет. Результаты исследований опубликовал Science Alert.

Образовательная ткань дерева (камбий) содержит клетки меристемы, которые обеспечивают рост растения в толщину, формируя годичные кольца.

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Ученые определили уровень гормонов и активность генов, связанных с устойчивостью к болезням и оказалось, что с возрастом показатели не меняются, хотя толщина годичных колец уменьшается с годами.

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Однако вторичные признаки роста дерева - ветвление ствола и корней - фактически не претерпели изменений за время. Ученые сделали вывод, что гинкго хоть и стареет, но не умирает, во всяком случае по естественным причинам. Защиты от ветра, молнии и человека природа пока не придумала.

Тем временем в джунглях Индонезии нашли самый большой цветок в мире.