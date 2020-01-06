В Индонезии нашли цветок, диаметром более 120 см. На данный момент это самый большой цветок в мире, сообщает CNN.

"Раффлезия, что недавно зацвела в лесу на Западе Суматры, имеет диаметр около 120 сантиметров, что делает ее самым большим цветком, который когда-либо фиксировали", -говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал раффлезии, которая была на 10 сантиметров меньше и выросла с того же растения. Этот рекорд был зафиксирован в 2017 году.

Также отмечается, что цветок имеет неприятный запах, похожий на гнилое мясо. Таким образом цветок привлекает насекомых, которые его опыляют.

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