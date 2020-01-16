Профнепригодный Гончарук должен быть отправлен в отставку - "Оппозиционная платформа - За жизнь" [ Редактировать ]
Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Премьер-министр Гончарук и члены его правительства вновь оказались в эпицентре резонансного скандала. Ранее Алексей Гончарук в подвале уже учил "слуг народа", как построить коррупционную сеть на местных выборах. В этот раз он вместе со своей командой придумывал, как обмануть президента Зеленского и украинский народ сказками о ситуации в стране. Считая главу государства некомпетентным, Гончарук надеется скрыть провалы, допущенные под его руководством.
Некомпетентное, безответственное, набранное из случайных людей правительство оказалось не в состоянии обеспечить развитие страны. Недобор средств в Государственный бюджет за 11 месяцев прошлого года достиг 55 млрд гривен. Недофинансируется медицина и образование. Массовыми стали задержки зарплат, в том числе в государственном секторе экономики. Срываются выплаты субвенций, финансирование программ регионального развития. В стране полгода падает промышленное производство. С начала работы правительства А.Гончарука темпы падения возросли в 5,3 раза. Банкротятся предприятия, массово сокращаются рабочие места и миллионы украинских граждан вынуждены искать работу за рубежом. Если это "хорошие новости" для страны — глава правительства не просто профан в экономике, он — лжец и проходимец.
Возмущение вызывает и позиция депутатов из фракции "Слуга народа". Несмотря на кризис в экономике, вызывающую безграмотность правительства и авантюризм премьера, они не видят оснований для отставки Гончарука и его компаньонов. "Слуги народа" выставляют на посмешище себя и президента, показывают полную профнепригодность всей Зе-команды.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра Украины и смены всего состава правительства. Каждый день их пребывания у власти дискредитирует президента и ведет к обострению социально-экономического кризиса в стране.
Мы также требуем смены социально-экономической политики власти. Для развития экономики и улучшения жизни граждан необходимо обеспечить поддержку промышленности и сельского хозяйства, создание новых рабочих мест, повышение зарплат и пенсий, гарантировать стабильное финансирование и доступность медицины и образования. Именно этого добивается "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Украине нужно правительство компетентных управленцев, защищающее национальные интересы, а не сброд безграмотных ликвидаторов.
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