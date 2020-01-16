Земельні махінації на Буковині. У Чернівцях мітингували учасники бойових дій. Вони дізналися, що землю, яку мали виділити їм, отримали працівники обласного "Держгеокадастру". Усього 15 ділянок по два гектари кожна.

Чи можна допомогти ветеранам - дізнавалася Ольга Паламарюк.

Від самого ранку біля обласного управління Держгеокадастру - натовп людей. Усі - жителі села Рідківці. Нещодавно вони дізналися: 30 гектарів сільських земель приватизували невідомі люди. Без будь-яких погоджень.

"Не надходило ніякої позиції. Фактично, котрі ділянки за межами населеного пункту, сільська рада надає позицію. Погодження повинно бути хоча б з нами, а ніхто не погоджував. Ми по публічній карті побачили, що воно є", - обурений Микола Сорочан, житель села Рідківці.

Йдеться про земельну ділянку, яку сільська рада виділила під цвинтар. І ще - частину пасовища поруч. Це рівнинна територія за кілька кілометрів від Чернівців.

"Мало би бути кладовище. Поки ми не планували, якого розміру. Але і санітарна зона - з кожної сторони по 300 метрів. Це досить велика площа. Можливо, 10 га, під яке мало бути кладовище. Получається, ми вже не маємо, де його робити", - обурена Крістіна Акімова, землевпорядник Рідківської сільської ради.

У сільраді почали шукати - хто ж ці нові власники ділянок. Виявилося: 11 із 15 - працівники "Держгеокадастру". Жоден із них не є жителем Рідківців.

"Ощущение такое, что на тебя вылили ведро помоев. Вот такое ощущение".

Євген - учасник бойових дій на Донбасі. Йому та ще шістдесятьом побратимам виділили лише по чверті гектара землі для ведення сільського господарства.

"Формулировка была такая: "земли у нас мало, земли у нас нет. Мы пока, ребята, дадим вам по 25 соток". Но на этом разговор и закончился. Никто не выдает. Этой земли нету", - обурений Євген Пронін, учасник бойових дій, житель села Рідківці.

Чому ж одним виділяють мізер, а іншим - гектари, військові запитують у керівника управління "Держгеокадастру." Той пояснює: все - законно. Бо землі, хоч територіально й сільські, та належать до державного резерву.

"Оскільки це землі були запасу державної власності, громадяни всі зацікавлені, - в т.ч. працівники нашого управління, - як і всі громадяни, мають право на отримання в безоплатну власність земельної ділянки - звернулися. І було прийнято рішення про передачу цих ділянок у власність", - заявив Микола Самборський, в.о. начальника управління "Держгеокадастру" в Чернівецькій області.

Та мітингувальників така відповідь не влаштовує: вимагають, щоб нові власники відмовилися від ділянок.

"Якщо вас нема в тому списку, вам нічого не зашкодить. А ті всі інші, хто був у списку, хто вкрав землю, мають її повернути. Відмовитись від права власності і повернути. - Ми вас почуємо і проінформуємо".

У "Держгеокадастрі" пообіцяли всі дані про власників надати протягом двох тижнів. А жителі села вже готують папери до суду.