Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня большинство фракций украинского парламента во главе со "Слугами народа" растоптали права человека в Украине. Приняв антиконституционный Закон "О среднем образовании" они официально разделили украинских граждан на сорта, закрепили языковую и культурную дискриминацию русских и русскоязычных. В случае вступления в силу этого закона в Украине ксенофобия утвердится в качества государственной идеологии и наша страна будет вычеркнута из числа цивилизованных государств.

Конституция Украины (Ст.10, 24, 53) декларирует недопустимость языковой дискриминации, гарантирует миллионам русскоязычных граждан Украины право на свободное использование, развитие русского языка в Украине, на получение образования на родном языке. Вопреки прямым нормам Конституции, принятый парламентом закон лишает этого права детей русскоязычных украинских граждан.

Статья 5 данного закона вводит нормы языковой дискриминации для русскоязычных детей. Например, при обучении детей национальных меньшинств, чьи языки являются официальными языками Европейского союза в 5-м классе допускается обучение на государственном языке в объеме 20%. А для русскоязычных детей этот показатель в том же 5-м классе установлен на уровне 80%. Власть Зеленского, нарушая Конституцию Украины, определяет, что у русскоязычного пятиклассника в четыре раза меньше конституционных прав, чем у его сверстника, говорящего на одном из языков ЕС.

327 голосов "ЗА" закон "О полном общем среднем образовании" говорят о редком единодушии власти и так называемой оппозиции. Объединяющим фактором для депутатов из "Слуги Народа", "ЕС" и "Батькивщины" стала русофобская позиция.

Принятый закон идет вразрез с позицией Венецианской комиссии, которая в декабре 2019 года, раскритиковав "языковой закон" Порошенко ‒ Парубия, дала четкие рекомендации: пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". Однако, несмотря на заверения языкового омбудсмена, что к рекомендациям ВК прислушаются, Киев принял очередной националистический закон, узаконивший деление украинских детей на сорта.

Ни о каком балансе языковой политики речь не идет. Власть в духе своих предшественников продолжает раскалывать страну. Все слова об отсутствии гонений на русский язык превращаются в пустой звук. Ее заявления о желании "объединить страну" - циничная ложь.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Владимира Зеленского вспомнить о своих обязанностях гаранта Конституции, предвыборных обещаниях, данных людям, и международно-правовых обязательствах украинского государства. Президент обязан наложить вето на принятый парламентом Закон о среднем образовании.

Мы призываем Европейскую комиссию за демократию через право, другие международные правозащитные организации дать свою оценку принятому в Украине закону. Мы уверены, что реакция международного демократического сообщества поможет национальным общинам отстоять право на свою самобытность и культурное развитие.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет добиваться отмены всех дискриминационных "языковых" норм, направленных на унижение и дискриминацию украинских граждан, раскол украинского общества и уничтожение культурного многообразия нашей страны