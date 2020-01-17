Один український захисник загинув минулої доби на сході України. Ворог знову застосовував заборонені калібри. Окупанти стріляли з артилерійських систем, важких мінометів та гранатометів різних систем.

Уже другий день поспіль у зоні ООС активізувалися снайпери - минулої доби під їхній вогонь потрапили захисники Новозванівки. Загалом напередодні - дев'ять ворожих обстрілів.