На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український захисник загинув минулої доби на сході України. Ворог знову застосовував заборонені калібри. Окупанти стріляли з артилерійських систем, важких мінометів та гранатометів різних систем.
Уже другий день поспіль у зоні ООС активізувалися снайпери - минулої доби під їхній вогонь потрапили захисники Новозванівки. Загалом напередодні - дев'ять ворожих обстрілів.
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