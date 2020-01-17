Через земельні махінації у Чернівцях мітингували учасники бойових дій. Вони дізналися, що землю, яку мали виділити їм, отримали працівники обласного Держгеокадастру. Загалом 15 ділянок по два гектари кожна. Чи можна допомогти ветеранам - поцікавилася Ольга Паламарюк.

Від самого ранку біля обласного управління Держгеокадастру натовп людей. Усі жителі села Рідківці. Нещодавно вони дізналися: 30 гектарів сільських земель приватизували невідомі люди. Без будь-яких погоджень.

"Не надходило ніякої позиції. Фактично, котрі ділянки за межами населеного пункту, сільська рада надає позицію. Погодження повинно бути хоча б з нами, а ніхто не погоджував. Ми по публічній карті побачили, що воно є", - обурений Микола Сорочан, житель села Рідківці.

Йдеться про земельну ділянку, яку сільська рада виділила під цвинтар. І ще частину пасовища поруч. Це рівнинна територія за кілька кілометрів від Чернівців.

"Мало би бути кладовище. Поки ми не планували, якого розміру. Але і санітарна зона - з кожної сторони по 300 метрів. Це досить велика площа. Можливо, 10 га, під яке мало бути кладовище. Получається, ми вже не маємо, де його робити", - обурена Крістіна Акімова, землевпорядник Рідківської сільської ради.

У сільраді почали шукати - хто ж ці нові власники ділянок. Виявилося: 11 із 15 - працівники "Держгеокадастру". Жоден із них не є жителем Рідківців.

"Ощущение такое, что на тебя вылили ведро помоев. Вот такое ощущение".

Євген учасник бойових дій на Донбасі. Йому та ще шістдесятьом побратимам виділили лише по чверті гектара землі для ведення сільського господарства.

"Формулировка была такая: "земли у нас мало, земли у нас нет. Мы пока, ребята, дадим вам по 25 соток". Но на этом разговор и закончился. Никто не выдает. Этой земли нету", - обурений Євген Пронін, учасник бойових дій, житель села Рідківці.

Чому ж одним виділяють мізер, а іншим гектари, військові запитують у керівника управління "Держгеокадастру". Той пояснює: все - законно. Бо землі, хоч територіально й сільські, та належать до державного резерву.

"Оскільки це землі були запасу державної власності, громадяни всі зацікавлені, в т.ч. працівники нашого управління, як і всі громадяни, мають право на отримання в безоплатну власність земельної ділянки - звернулися. І було прийнято рішення про передачу цих ділянок у власність", - заявив Микола Самборський, в.о. начальника управління "Держгеокадастру" в Чернівецькій області.

Та мітингувальників така відповідь не влаштовує: вимагають, щоб нові власники відмовилися від ділянок.

"Якщо вас нема в тому списку, вам нічого не зашкодить. А ті всі інші, хто був у списку, хто вкрав землю, мають її повернути. Відмовитись від права власності і повернути. - Ми вас почуємо і проінформуємо".

У "Держгеокадастрі" пообіцяли всі дані про власників надати протягом двох тижнів. А жителі села вже готують папери до суду.