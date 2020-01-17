Балкани задихаються від смогу. Отруйний туман оповив найбільші міста Сербії, Боснії і Герцеговини та Косова. Причина безвітряна погода та дим від вугілля і дров, які населення використовує для опалення.

Обурені бездіяльністю влади городяни вийшли на протести - у масках і протигазах. Вони вимагають від уряду рішучих дій задля очищення повітря.

Поки що чиновники радять містянам не виходити без потреби надвір, а також за змоги перебратися в гори.