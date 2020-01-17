Львовский аэропорт запускает новые рейсы [ Редактировать ]
Львовский аэропорт запускает прямые рейсы в Италию, также планируются рейсы в Китай и Катар. Об этом сотрудник аэропорта сообщила местным телеканалам.
Директор аэропорта Татьяна Романовская ведет переговоры с китайскими перевозчиками по поводу открытие прямых рейсов в Китай.
Она также напомнила что в прошлом году из аэропорта было открыто 8 новых направлений: в Данию, в Грецию, в Израиль и другие страны мира. В общем из аэропорта во Львове можно улететь в 54 государства.
Стоит отметить, что за 2019 год львовский аэропорт увеличил пассажиропоток почти на 40%.
Раньше сообщалось о том, что в австралийскую семью из-за буйного поведения ссадили с самолета. Известно, что члены семейства поссорились экипажем. Также популярный лоукостеры запускает рейсы из Одессы в Тбилиси.
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