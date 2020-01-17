Повернулися до активної діяльності після новорічних свят і наші політики. Та зробили це так гучно, що одразу видно - це справді українські політики. Скандалів у нас за один лише тиждень було стільки, що в інших країнах вистачить на декілька років. Проаналізуємо їх сьогодні всі.

Але одразу можна сказати, що найяскравіше виступив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Встиг навіть написати заяву про відставку. А ще стати жертвою прослушки та роздратувати суспільство захмарними преміями в Уряді.

Що ж, із чого все почалося? З того, що в інтернеті з'явилися записи розмови урядовців безпосередньо у Кабміні про те, як пояснити президенту стан нашої економіки. Мовляв, проблеми є, глава держави про них питає, однак не дуже розуміється у специфічних економічних категоріях, тому треба знайти простий спосіб пояснити Володимиру Зеленському, що все нормально та під контролем.

Прем'єр, міністри фінансів та економіки, представники Нацбанку креативили. А хтось підслухав, змонтував та підкресливши усе образливе для Зеленського та учасників розмови злив у телеграм-каналах. Як сказав сам Гончарук про це, зміст записів штучно створює уявлення, ніби прем'єр і його команда - не поважають президента.

Було сподівання, що хоча б цей скандал знайде своє вирішення сьогодні у Верховній Раді. Бо саме парламент за Конституцією має вирішувати питання про відставку прем'єра. Однак замість цього у депутатів вибухнув ще й новий скандал. Тему продовжить Катерина Лисенко.

Земельні перипетії, відтермінування децентралізації та легалізація грального бізнесу. І все це на тлі тихих внутрішніх суперечок та гучних публічних заяв. Так Рада закінчила роботу другої сесії.

Гори роздрукованих паперів - це все порівняльна таблиця до земельного законопроекту. Проте ці стоси так і залишилися припадати пилом у кулуарах, не дійшовши до сесійної зали. Бо опозиція наполягла: такий важливий документ слід розглядати за процедурою.

"Робоча група від нашої фракції і робоча група від агрокомітету будуть розглядати правки, які надала наша фракція, їх приблизно 3 тисячі. Після того, як робоча група відпрацює правки - потім вони будуть внесені на комітет, і буде пройдений весь механізм розгляду правок, і потім внесений в зал. І наша позиція не змінилась - ми вважаємо, що продаж землі повинен бути тільки після всеукраїнського референдуму", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

"Ми пішли на дуже багато правок, зменшили і концентрацію, заборонили іноземцям враховуючи, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на декілька місяців - ми хочемо проголосувати всі важливі законопроекти, які ще з того року залишились, і потім вийти в землю", - говорить Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу".

Та якщо від ухвалення закону щодо ринку землі монобільшість відмовилась під тиском опозиції, ще одну складну реформу - децентралізацію - "слуги народу" відклали на випередження.

"Про посилення громад, про посилення місцевого самоврядування в цих змінах до конституції не йдеться", - говорить Сергій Рахманін, голова фракції "Голос".

Натомість весь тиждень монобільшість прагнула увійти в спокійний розгляд порядку денного, оминаючи гострі кути. Рада внесла зміни до податкового кодексу, збільшивши акцизи, зокрема, на цигарки. І остаточно ухвалила закон про загальну середню освіту, в якому купа новацій.

"Якісніша освіта, індивідуальна освітня траекторія, антибулінг - це для дітей, педагогічна інтернатура, сертифікація, нові можливості професійного зростання для вчителів. Більша фінансова, кадрова атономія для адміністрації школ", - говорить Сергій Колебошин, народний депутат, "Слуга народу".

Та попри конституційну більшість, противники документу наголошують - закон порушує права частини громадян України. Тих, хто бажав би для своїх дітей шкільну освіту російською мовою. Саме у мовних нормах ухваленого закону в "Опозиційній платформі - За життя" вбачають порушення одразу чотирьох статей Конституції. І вимагають від президента не підписувати документ. Не менш критично депутати ставляться і до легалізації грального бізнесу. Однак, Рада все ж попередньо схвалила відповідний законопроект.

"Це міляьрдні надходження до бюджету. За рахунок ліцензій, за рахунок сплати податків. Передбачено, що гральні автомати знаходяться тільки в готелях 3,4,5 зірок, а казино - тільки в 5 зіркових готелях, віковий ценз було встановлено з 18 до 21 року. Також було підвищено і покарання за організацію нелегального бізнесу", - говорить Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

"Вони очікують 4 млрд грн надходжень в бюджет економіки - так для цього треба, щоб більше 40 млрд українців програли, по-інакшому ви ці гроші в бюджет не отримаєте", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

Та всі законодавчі здобутки та програші поблякли на тлі гучного скандалу в Кабінеті міністрів. Після злитих у мережу "плівок Гончарука".

"Я полный профан в економике, но шо я понимаю".

І одразу після появи записів у Раді тільки й розмов, що про відставку прем'єра. Хоча рідна фракція - Слуг народу - до останього стоїть на захисті.

"На порядок денний фракції питання відставка Гончарука не виносилось. Нам звичайно хотілось би, що б спілкування в середині Кабінеті міністрів відбувалось на більш професійному рівні", - говорить Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу".

"Після подібних слів, демонстрації із змісту діалогів, які ми почули в кабінеті премєра - ну довіри до такого уряду буде небагато, і у нас, і у міжнародних партнерів, і зокрема у президента Зеленського. Уряд в своїй програмі не виклав жодних, тобто чисельних показників, до яких він мав дійти за півроку. Уряд виконує програму, яка на словах, у меморандумах утаємничені з міжнародними фінансовими інституціями - ця програма виконується. Що стосується програми, яку уряд вніс у Верховну раду - її неможна оцінити, тому що там водичка. Ми бачимо продовжуючу стагнацію, ми бачимо підвищення заробітних плат для урядовців, і ми бачимо багато піару", - говорить Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Проте із заявами про відставку в урядових кабінетах не забарились. І сьогодні Гончарук написав заяву, щоправда направив її не у парламент, а президенту. Гончарук попросив президента ухвалити рішення. А в Раду прийшов, аби наголосити, що це питання - суто політичне.

"Уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, до того моменту, поки президент не прийме рішення - хто на якій позиції в команді великій, може працювати", - говорить Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

"Я орієнтуюсь на рішення президента, якщо президент прийме таке рішення, я голосуватиму за, і думаю фракція підтримає", - говорить Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу".

"Этой отставки не произойдет. "Слуга народа" будет отстаивать Гончарука, президент будет отстаивать Гончарука, это коллективная защита, они считают, что он на своем месте. Я уверен, что большинство граждан Украині уже считают, что они не на своем месте", - говорить Віктор Медведчук, народний депутат, співголова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Ну а парламент тим часом закінчив роботу другої сесії. Тепер у депутатів офіційні канікули. І якщо перед нардепами і постане питання про зміну власників урядових крісел, то це відбудеться не раніше лютого.