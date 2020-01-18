В субботу, 18 января, в США между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне состоится турнир по смешанным единоборствам в полусреднем весе. Известно, что бой пройдет в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Трансляцию UFC 246 в Украине проведет телеканал канал Setanta Sport. Начало трансляции - 19 января в 5:00 по киевскому времени. Сам бой состоится примерно в 6:30 по Киеву.

Канал Setanta доступен на сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Отметим, что доступ к трансляции платный, там нужно предварительно зарегистрироваться.

За этот бой Макгрегор заработает 5 млн долларов премиальными. Серроне - 2 млн.

Раньше сообщалось о том, что Конору Макгрегору запретили участвовать в боях. А также Макгрегор завершил спортивную карьеру

Добавим, что ранее на Конора Макгрегора напали в Москве, а еще Макгрегор пожертвовал 25 тысяч евро бездомным детям.