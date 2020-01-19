В Украине дежурят более трех тысяч спасателей на Крещение [ Редактировать ]
Крещение 2020 / Фото: ukranews.com
В воскресенье, 19 января, на Крещение в Украине дежурят более 3000 спасателей и 590 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Украинцам напоминают о правилах безопасного празднования:
- погружаться (купаться) необходимо в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медицинских работников;
- перед купанием необходимо разогреть тело;
- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;
- погружаться лучше по шею, не намочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;
- при входе в воду, старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;
Ранее мы писали о том, что обязательно нужно сделать в Крещение Господне.
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