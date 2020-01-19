В аеропорту "Бориспіль" попрощалися із загиблими в авіакатастрофі над небом Ірану. Тіла 11 українців доправили літаком сьогодні вранці. Борт зустрічали родичі загиблих та перші особи держави. Жалобна церемонія тривала з першої години дня до сьомої вечора. Біля терміналу летовища зібралися небайдужі люди, які схилили голови в пам'ять про жертви катастрофи. У "Борисполі" перебуває моя колега - Ксенія Барвіненко. Вона готова розповісти, що там відбувається зараз.

Тут в аеропорту "Бориспіль" буквально годину тому завершилася церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі українсього рейсу в Тегерані. На летовищі борт із тілами жертв катастрофи зустрічали родичі загиблих і працівники авіакомпанії МАУ, якій належав літак.

Потім траурний кортеж доправив 11 домовин до терміналу Б. Зазначу, що вздовж усього маршруту вишикувалися люди, щоб провести в останню путь загиблих. На церемонії прощання були присутні перші особи державми. Зокрема і президент Володимир Зеленський. Він поспілкувався з родичами жертв катастрофи.

Нагадаю, сім'ї загиблих отримають по 200 тисяч гривень державної допомоги. Також в українському МЗС заявили, що вимагатимуть від Ірану компенсації за збиття "Боїнга". Рейс міжнародних авіаліній України іранські військові збили ракетою вранці 8 січня, за кілька хвилин після того, як літак піднявся в небо. Іран уже визнав провину в цій трагедії. Того дня, окрім 11 українців, у катастрофі загинули громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.