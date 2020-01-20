В воскресенье, 19 января, в Одессе произошло серьезное ДТП. Известно, что пьяный полицейский сбил двух человек. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.

Так, сообщается, что ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета, расположенного на улице Люстдорфская дорога.

По предварительной информации установлено, что пьяный водитель автомобиля Opel - 27-летний работник полиции - разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов. В частности, 49-летнего мужчину и 47-летнюю женщину госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

В полиции утверждают, что правоохранитель, который находился за рулем, не был при исполнении служебных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.

Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.

Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.