В Одессе пьяный полицейский "влетел" в пешеходов [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 января, в Одессе произошло серьезное ДТП. Известно, что пьяный полицейский сбил двух человек. Об этом сообщает пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
Так, сообщается, что ДТП произошло в межквартальных проездах возле супермаркета, расположенного на улице Люстдорфская дорога.
По предварительной информации установлено, что пьяный водитель автомобиля Opel - 27-летний работник полиции - разбил шлагбаум и сбил двух пешеходов. В частности, 49-летнего мужчину и 47-летнюю женщину госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.
В полиции утверждают, что правоохранитель, который находился за рулем, не был при исполнении служебных обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.
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