В Украине 16 января чтят память жертв героической обороны Донецкого аэропорта. Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне. Соответствующую публикацию он сделал в Facebook.

В несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя - "киборги", - написал глава государства.

Зеленский отметил, что киборги - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо защищать Украину.

Вы устояли там, где не выдержал бетон,

и даже враг признал вашу несокрушимость.

Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают!

Что это за день?

День памяти киборгов был установлен на 16 января по инициативе украинских защитников. Согласно документу, в этот день украинцы чтят память военных, державших оборону Донецкого аэропорта.

Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года, то есть 242 дня.

Раньше сообщалось о том, что в Украине чтят память киборгов. А также в силу вступил закон о наказании депутатов за кнопкодавство.