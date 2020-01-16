"Вы устояли там, где не выдержал бетон": Зеленский почтил память киборгов [ Редактировать ]
В Украине 16 января чтят память жертв героической обороны Донецкого аэропорта. Президент Украины Владимир Зеленский не остался в стороне. Соответствующую публикацию он сделал в Facebook.
В несокрушимости, храбрости, героизма и сверхчеловеческих усилий украинского воинства есть имя - "киборги", - написал глава государства.
Зеленский отметил, что киборги - настоящие легенды и лучший пример для тех, кто когда-либо защищать Украину.
Вы устояли там, где не выдержал бетон,
и даже враг признал вашу несокрушимость.
Две сотни "киборгов" заплатили жизнью за свой подвиг и за то, чтобы доказать: мы не отдадим ни одного клочка украинской земли. Герои не умирают!
Что это за день?
День памяти киборгов был установлен на 16 января по инициативе украинских защитников. Согласно документу, в этот день украинцы чтят память военных, державших оборону Донецкого аэропорта.
Бои за аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года, то есть 242 дня.
Раньше сообщалось о том, что в Украине чтят память киборгов. А также в силу вступил закон о наказании депутатов за кнопкодавство.
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