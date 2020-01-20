Умер сооснователь легедарной группы "Ляпис Трубецкой" [ Редактировать ]
Музыкант-гитарист, сооснователь вокального коллектива "Ляпис Трубецкой", Руслан Владыко умер. Об этом сообщает "ТАСС".
Стоит напомнить, что летом 2019 года артист после разбойного нападения впал в кому, где пробыл полгода. Тогда знаменитость получил черепно-мозговую травму. Руслана Владыко похоронят в столице Белоруссии - Минске.
Известно, что мужчине было 45 лет.
"Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!", прокомментировал смерть Владыко продюссер коллектива Евгений Колмыков.
"Ляпис Трубецкой":
Группа "Ляпис Трубецкой" существовала с 1989 по 2014 годы. Белорусский коллектив назвался именем героя из "Двенадцати стульев", романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Никифор Ляпис - поэт-халтурщик с псевдонимом Трубецкой - стал ассоциироваться не только с культовым произведением, но и с широко известной группой.
Раньше сообщалось о том, что во время празднования Крещения умер мужчина.
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