Авиакатастрофа в Тегеране: суд обязал Иран выплатить компенсации [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, стало известно, что глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сделал важное заявление. Так, он отметил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы Boeing МАУ в Тегеране. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Так, Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".
Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".
Ранее мы сообщали, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ, а также в Иране опознали 169 жертв страшного крушения Boeing в Тегеране.
Добавим, что иранский министр прибыл в Украину для извинений, а также в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.
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