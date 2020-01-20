В понедельник, 20 января, стало известно, что глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси сделал важное заявление. Так, он отметил, что власти страны должны срочно выполнить свои обязательства по компенсации семьям жертв авиакатастрофы Boeing МАУ в Тегеране. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Так, Раиси заявил о "необходимости незамедлительно выплатить компенсации родственникам погибших в результате катастрофы украинского лайнера".

Также он добавил, что "представители судебных властей Ирана связались по телефону с семьями всех иранцев, погибших в результате крушения самолета".

Ранее мы сообщали, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ, а также в Иране опознали 169 жертв страшного крушения Boeing в Тегеране.

Добавим, что иранский министр прибыл в Украину для извинений, а также в "Борисполе" родные попрощались с погибшими украинцами в жутком авиакрушении.