В воскресенье, 19 декабря, в аэропорту "Борисполь" украинцы прощаются со своими родными, которые погибли при крушении украинского самолета МАУ в Иране.

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания в терминале В. На закрытой части могут находиться только родственники и первые лица страны.

С погибшими украинцами желающие смогут попрощаться с с 13:00 до 19:00.

Ранее мы писали о том, что президент МАУ Евгений Дыхне предлагает всем украинцам поучаствовать в тематическом флешмобе. Чтобы присоединится к всеобщему флешмобу, нужно находиться за рулем и ровно в 11:00 посигналить в знак солидарности со всей страной.

Ранее мы писали о том, что в Борисполе ограничат движение из-за возвращения тел погибших. В связи с запланированными мероприятиями по чествованию украинских граждан, погибших в результате авиакастрофе в Иране, на отдельных участках Бориспольского шоссе и международного аэропорту "Борисполь" возможны временные ограничения дорожного движения.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.