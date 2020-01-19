В Иране сообщили, что они опознали уже 169 человек, которые погибли при крушении украинского самолета МАУ. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Представители Судебно-диагностического центра рассказали, что "тела 150 погибших в авиакатастрофе под Тегераном переданы их семьям".

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Также, они добавили, что тела переданы родственникам ранее, предоставили иранским властям генетические материалы для проведения специальной экспертизы.

Мы писали о том, что в "Борисполе" родные прощаются с погибшими украинцами. А также, что США выразили соболезнования семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ

Ранее мы писали о том, что президент МАУ Евгений Дыхне предлагает всем украинцам поучаствовать в тематическом флешмобе. Чтобы присоединится к всеобщему флешмобу, нужно находиться за рулем и ровно в 11:00 посигналить в знак солидарности со всей страной.

Ранее мы писали о том, что в Борисполе ограничат движение из-за возвращения тел погибших. В связи с запланированными мероприятиями по чествованию украинских граждан, погибших в результате авиакастрофе в Иране, на отдельных участках Бориспольского шоссе и международного аэропорту "Борисполь" возможны временные ограничения дорожного движения.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Позже Зеленский поручил провести расследование крушения. Также в Иране заявили, что не передадут черные ящики рухнувшего самолета. Кроме того, ряд авиакомпаний отказались от полетов над Ираном.