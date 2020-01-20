В понедельник, 20 января, на бывшего президента корпорации "Укрбуд" и бывшего народного депутата Максима Микитася снова надели электронный браслет контроля. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, сообщают "Українські Новини".

"Браслет снова надели. Едем сдавать загранпаспорт", - сказал адвокат.

Александр Лысак считает абсурдной ситуацию с отказом Микитасю вылететь в Велокобританию.

Он отметил, что в документе об отказе на выезд за границу указано только:

Обращайтесь на Владимирскую, 26 (Госпогранслужба).

Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Мы писали о том, с какой целью он пытался выехать из страны.

Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.

Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".

Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".