На Микитася надели электронный браслет [ Редактировать ]
В понедельник, 20 января, на бывшего президента корпорации "Укрбуд" и бывшего народного депутата Максима Микитася снова надели электронный браслет контроля. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак, сообщают "Українські Новини".
"Браслет снова надели. Едем сдавать загранпаспорт", - сказал адвокат.
Александр Лысак считает абсурдной ситуацию с отказом Микитасю вылететь в Велокобританию.
Он отметил, что в документе об отказе на выезд за границу указано только:
Обращайтесь на Владимирскую, 26 (Госпогранслужба).
Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Мы писали о том, с какой целью он пытался выехать из страны.
Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тысяч инвесторов.
Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".
Добавим, что позже появилась информация о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".
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