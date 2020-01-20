В понедельник, 20 января, пограничники сняли с рейса бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Позже появилась информация, что Микитась летел в Великобританию на лечение.

Так, в погранслужбе сказали, что у Микитася была бумага от САП. Народный депутат Поляков опубликовал ее у себя в телеграмме. Известно, что Микитася отпустили на лечение в Лондон.

"Я думал мы достигли дна. Но на самом деле еще есть куда падать. Украл 25 миллиардов гривен, развел 14000 украинских семей и прокурор тебе разрешает уехать и отдает паспорт", - написал в подписи Антон Поляков.

Фото: Политика страны

Раньше сообщалось о том, что пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину.

Добавим, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".