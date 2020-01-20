Пытался покинуть страну: депутата Микитася сняли с рейса [ Редактировать ]
Пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает Newsone.
Куда именно хотел улететь Микитась пока неизвестно.
По предварительным данным, снятие с рейса депутата то может быть связано с тем, что НАБУ подозревает Микитася в организации схемы завладения чужим имуществом. Он, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Национальной гвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.
Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тыс. инвесторов.
Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".
Раньше сообщалось о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".
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