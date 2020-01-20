Пограничники сняли с самолета бывшего президента корпорации "Укрбуд", депутата 8 созыва Максима Микитася при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает Newsone.

Куда именно хотел улететь Микитась пока неизвестно.

По предварительным данным, снятие с рейса депутата то может быть связано с тем, что НАБУ подозревает Микитася в организации схемы завладения чужим имуществом. Он, используя подконтрольные ему строительные компании, в сговоре с экс-командующим Национальной гвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины.

Напомним, "Укрбуд", из-за нехватки денежных средств приостановила строительство 26 объектов, в результате чего могут пострадать 13 тыс. инвесторов.

Ситуации предшествовала продажа экс-президентом корпорации Максимом Микитасем ключевой компании холдинга - фирмы "Укрбуд Девелопмент".

Раньше сообщалось о том, что "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда".