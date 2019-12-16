"Київміськбуд" добудує комплекси "Укрбуду" [ Редактировать ]
"Київміськбуд" обіцяє добудувати комплекси "Укрбуду" за рахунок власних прибутків та банківських позик. Про це йшлося на спільній прес-конференції президентів обох компаній. За підтримкою забудовники звернулися також до уряду та КМДА. Водночас наголосили гроші інвесторів на порятунок недобудов не витрачатимуть.
На сьогодні під питанням 25 незавершених проєктів будівництва це 13 тисяч вкладників. П'ять будинків - планують здати вже до кінця січня 2020 року.
"Корпорация державна "Укрбуд" - она как была, так и остается. Сейчас вопрос в том, что коммерческие компании, которые занимались жилищным строительством, это в первую очередь "Укрбуд- Девелопмент" и еще ряд компаний застройщиков перейдут, посмотрим как юридически, в холдинг "Киевмискбуда", - запевняє Олег Майборода, генеральний директор компанії "Укрбуд-Девелопмент".
"Как будут происходить продажи, как будут переоформлять эти квартиры мы пока не решили. Я думаю, что те квартиры, которые не продали они будут передаваться в "Киевгосстрой" с площадками. Те, которые проданы, будут перезаключаться в тройном формате. То есть "Киевгосстрой" тоже будет участвовать в этом процессе", - говорить Ігор Кушнір, президент холдингової компанії "Київміськбуд".
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