"Ваше жилье будет достроено": "Киевгорстрой" согласился достраивать ЖК "Укрбуда" [ Редактировать ]
Холдинговая компания "Киевгорстрой" берет на себя обязательство подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам. Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе "Киевгорстроя".
Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной, - говорится в заявлении.
Отмечается, что обе компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.
"Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам, - заявили в КГС.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский выступил с заявлением касательно "Укрбуда".
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