Холдинговая компания "Киевгорстрой" берет на себя обязательство подхватить объекты "Укрбуда" с целью их достройки и дальнейшей передачи инвесторам. Об этом сообщили "Экономической правде" в пресс-службе "Киевгорстроя".

Основная часть переговорного процесса с компанией "Укрбуд" и представителями ее новых инвесторов относительно достройки незавершенных жилых домов оказалась успешной, - говорится в заявлении.

Отмечается, что обе компании должны пройти сложный юридический и технический путь по передаче объектов и заключенных сделок.

"Киевгорстрой" будет делать все возможное, чтобы ускорить процесс. Уверяем инвесторов: ваше жилье будет достроено, а квартиры - переданы владельцам, - заявили в КГС.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский выступил с заявлением касательно "Укрбуда".