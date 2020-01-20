Летів на лікування за кордон. Один із колишніх керівників "Укрбуду" Максим Микитась намагався вилетіти в Лондон. Утім, "подорож" закінчилась, так і не розпочавшись. Екснардепа зняли з рейсу співробітники Держприкордонслужби. Чому? І чим відомий Микитась? Більше подробиць - у матеріалі.

Ще вранці він хотів залишити Україну, а вже увечері опинився в електронному браслеті та без закордонного паспорта. Колишній нардеп та один з керівників корпорації "Укрбуд" Максим Микитась намагався вилетіти до Лондона. Начебто на лікування. Втім, його з рейсу зняли. Але як він пройшов прикордонний контроль? Як виявилося, у Микитася був дозвіл. Письмовий. Від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура не заперечує проти Вашого виїзду за межі території України, а саме до Великобританії, для проведення лікування в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії".

Дозвіл на виліт дав один із заступників антикорупційного прокурора Холодницького - Максим Грищук. Датований цей документ 15 січня. Однак анулював його вже сам Холодницький. Тільки в день вильоту. Але, чи дійсно Микитась летів на "лікування"? І чи мав він на це право?

Наразі екс-нардепа підозрюють у заволодінні майном Нацгварідії на суму понад 80 мільйонів гривень.

Претензії у правоохоронців є і до ведення бізнесу Микитасем. Зокрема, будівельного. Через чвари керівництва "Укрбуду" та вкрадені гроші 14 тисяч інвесторів могли залишитися без обіцяних квартир! Усі об'єкти компанії тепер має "довести до пуття" "Київміськбуд". Однак вже зрозуміло, терміни будівництва значно збільшаться. Наразі екс-нардеп під домашнім арештом та з електронним браслетом на нозі.