Йому сімдесят, а він віджимає від грудей сто кілограмів. Та встановлює спортивні рекорди. Важкоатлет із Івано-Франківська Валерій Фальов у професійному спорті вже понад півстоліття. І не думає його полишати. Секрет успіху у чоловіка випитували мої колеги.

Складно повірити, але цьому кремезному чоловікові сімдесят. І саме з такого тренування він розпочинає кожен свій ранок. Працює чоловік в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі - тренує майбутніх призерів. За плечима у нього півстолітній спортивний досвід та чималі досягнення. У не повних вісімнадцять вже був чемпіоном України, а в 26 учасником 21 літніх Олімпійських ігрор.

"Тренуюся я все життя. Ні на один день не переставав. В 6 годині піднімаюсь, і роблю зарядку. І кожен день в мене треніровки тут із дітьми. Я прихожу на годину, дві години швидше до тренування із дітьми і роблю свої вправи", - говорить Валерій Фальов, важкоатлет, рекордсмен.

Завдяки тому, що постійно підримує форму, і здобув перемогу на чемпіонаті України з важкої атлетики серед ветеранів наприкінці минулого року, впевнений чоловік. Він став не тільки кращим з-поміж 50 учасників, але і побив одразу пять рекордів.

"В ревку рекорд остаточний 77 кілограмів, і в поштовху поступово 91, це був перший рекорд, потім сто кілограмів другий рекорд. І в сумі получилось ще два рекорда. Один 171, і другий 177", - говорить Валерій Фальов, важкоатлет.

Суперників в чоловіка практично не було. Учасник, який зайняв друге місце, зумів підняти тільки 62 кілограми.

"Рекорди були не дуже то і високі до мене. Я пять разів виходив до штанги, і всі п'ять рекордними вийшли. Тепер вже буде їм складніше як хтось прийде після нас", - говорить Валерій Фальов, важкоатлет.

Мирослав знає Валерія вже багато років. Чоловіки колеги, обоє працюють в спортивній школі. Каже - товариш завжди вирізнявся наполегливісю та спортивним азартом. І здобута ним перемога не стільки важлива для нього, як для його вихованців.

"Він є для нас взірець, ми беремо приклад з нього. Він активно тренерує дітей і сам займається важкою атлетикою. Дитина бачить свого вчителя він же такий самий був маленький, тобто є можливість і дитина може здобути такі звання", - говорить Мирослав Карабін, спортсмен.

Нині Валерій активно готується до наступних змагань чемпіонату Європи, який пройде на початку травня в Нідерландах. Впевнений - звідти повернеться теж з перемогою.