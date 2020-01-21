Окупанти знову завдали втрат українським військовим на сході. Один боєць загинув, одного поранено - це оперативні дані штабу ООС. Російські найманці порушували перемир'я 11 разів.

Били з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Ворожим вогнем накрило українських оборонців поблизу Павлополя, Мар′їнки, Травневого та Луганського. А біля Оріхового противник випустив 17 мін зі 120 міномета.