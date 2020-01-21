Переоформить кредит на другого человека - не очередной трюк, "как избавиться от кредита", а законный способ вернуть займ, когда в жизни случился форс-мажор, который мешает лично вернуть кредит в банк.

Данная статья расскажет, зачем и как переоформить кредит на другого человека? На кого переоформить кредит получится, а на кого - нет?

Зачем переоформлять кредит на другого человека?

Переоформление кредита на другого человека - необходимость, которая возникает в случае:

развода супругов;

смены ПМЖ (например, переезд за границу);

наступление неплатежеспособности заемщика;

потери работы.

Если такие случаи становятся проблемой при возврате кредита в банк, стоит переоформлять долговые обязательства на другого человека. Переоформлять кредит онлайн на других людей законодательство не запрещает, но, в отличие от банковских кредитов, таких прецедентов в Украине пока не было или о них не сообщалось.

Что требуется, чтобы переоформить кредит на другого человека?

Как переоформить кредит на другого человека с его согласия?

Чтобы переоформить кредит на человека, который согласен на это, необходимо согласие кредитора. Получить такое согласие можно, если третье лицо:

имеет оригиналы основных документов;

имеет хорошую кредитную историю;

имеет средства для оплаты кредита;

не имеет судимостей.

Также, важно предоставить вескую причину переоформления кредита - письменное заявление и иные документы, свидетельствующие о невозможности возврата займа.

Но, решает банк этот вопрос не сразу, а в течение недели после подачи документов кредитор.

Отсюда вывод - перевести кредит на незнакомца не получится, ведь кредитная организация заинтересована в возврате денег.

Важно! Следует быть готовым к повышению процентной ставки в случае положительного ответа по заявлению переоформления кредита на другого человека.

Перевести кредит на мужа или жену: тонкости

При разводе супругов, кредитные обязательства могут быть:

разделены между бывшими супругами в равных частях;

переведены только на мужа или жену.

Если развод происходит без суда, то перевод кредита происходит на общих основаниях. Если в суде - тщательно изучаются цели и статьи расходов, на которые кредитные деньги были потрачены и в решении прописывается кто будет оплачивать заем - вместе, или один из бывших супругов.

Переоформление ипотеки или автокредита на другого человека

Из практики, банки редко идут на переоформление ипотеки или автокредита на другого человека, ввиду высокой стоимости недвижимости или автомобиля и наличия поручителя. Но, чаще всего, такое переоформление происходит при продаже.

Поэтому, следует предоставить в кредитную организацию весомые причины для переоформления ипотеки или автокредита на другого человека. И если третье лицо подойдет под требования к заемщику, банк одобрит процедуру.

Однако, за переоформление нужно будет оплатить до 5% от стоимости недвижимости или автомобиля - точная сумма прописывается в договоре.

Как видно, переоформление кредита на другого человека - процедура, требующая времени, сил и средств. Поэтому, если сумма займа невелика, лучше взять быстрый кретит и своевременно оплатить банковский займ, без поисков поручителей, увеличения ставок - комфортно, не выходя из дома.