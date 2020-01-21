В Киеве поднимут плату за парковку [ Редактировать ]
Цену парковки в центре Киева поднимут до 50 гривен в час. Об этом сообщает начальник управления (инспекции) по парковке Киевской горгосадминистрации Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что последний раз тарифы менялись в 2016 году.
Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки. Замечу, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы.
Это должно стать мотивацией для водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.
Рахматуллин также не считает нужным увеличивать в столице количество паркомест, не смотря на рост автомобилизации за прошлый год на 15%.
Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичным парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест... Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую автомобилизации. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем.
Ранее мы писали о том, что в Киеве запретили парковку почти на 20 улицах. Список можно посмотреть по ссылке.
по теме
Зменшення тарифів та штрафи за євробляхи: які зміни чекають на українців у новому році
Поки зростають зарплатня та податки - тарифи за комунальні платежі зменшуються. У зв'язку з падінням ціни на газ, теплопостачальники мають перерахувати платіжки для населення
У Києві ліквідовують масштабний прорив тепломагістралі біля ТРЦ "Оушен Плаза"
Гарячою водою затопило нульовий поверх ТРЦ - сімох людей з опіками забрали до лікарні, усіх відвідувачів евакуювали
Скандальні премії: Дмитро Разумков закликав провести урядове розслідування
У Парламенті вимагають пояснень від Уряду, через інформацію про високі премії міністрів - напередодні екс-віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що нардепам підвищили зарплатню до 100 тисяч гривень, а урядовці отримали виплати від 200 до 500 тисяч гривень
У Київському апеляційному суді продовжили розгляд "справи Шеремета"
Київський апеляційний суд - на вході десятки людей. Вони прийшли сюди підтримати військову медсестру Яну Дугарь. У чому підозрюють дівчину та як відбувалося засідання?
Знизити тарифи: Сергій Каплін закликав розвивати українську газову галузь
Неминуче зростання цін на газ має стимулювати Україну до видобутку власного блакитного палива, - у цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін