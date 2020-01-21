Цену парковки в центре Киева поднимут до 50 гривен в час. Об этом сообщает начальник управления (инспекции) по парковке Киевской горгосадминистрации Дмитрий Рахматуллин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что последний раз тарифы менялись в 2016 году.

Во-первых, в планах властей увеличить стоимость парковки. Замечу, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. В ближайшее время тариф за парковку планируется увеличить в центральной части города существенно - как минимум до 50 гривен в час. Кроме этого, необходимо увеличить штрафы.

Это должно стать мотивацией для водителей искать места на парковках, или оставлять авто недалеко от метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Рахматуллин также не считает нужным увеличивать в столице количество паркомест, не смотря на рост автомобилизации за прошлый год на 15%.

Сегодня, чтобы решить проблему с хаотичным парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест... Сколько мы не будем строить паркингов, ситуация будет только ухудшаться, ведь авто в разы больше. А город не рассчитан на такую ​​автомобилизации. К тому же не забывайте, что город - прежде всего для горожан, а не одних машин. Поэтому нужно пойти другим путем.

Ранее мы писали о том, что в Киеве запретили парковку почти на 20 улицах. Список можно посмотреть по ссылке.