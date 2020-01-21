Скандал довкола українського тризуба. Офіційний Київ вимагає від Лондона вибачень за внесення державного символу до антитерористичного посібника для британських поліцейських. Як малий герб України опинився в списках "терористів"? Дізнавалася Світлана Чернецька з Лондона.

Ось це татуювання із тризубом спричинило дипломатичний скандал. Його розмістили у британському антитерористичному посібнику для вчителів і медиків. Поруч із нацистською свастикою та іншою расистською символікою. Цей довідник розповсюджують по всій Англії. Він має допомагати працівникам швидше розпізнавати радикалів. І одразу ж інформувати правоохоронні органи.

Державний герб України бере початок з Київської Русі та є одним із символів єдності українців. Він широко використовується державними органами влади та громадськістю. Будь-яке пов'язування Державного герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами

У британському уряді відповіли на претензії Києва. Запевнили - не хотіли образити Україну. Щоправда, вибачень не надійшло. А в антитерористичній поліції пояснили, яким чином національний герб потрапив до переліку символів радикальних організацій.

"На жаль, праворадикальні групи не вперше незаконно присвоюють національні символи як частину своєї ідентичності. І це є причиною того, що деякі національні прапори та символи відображені в нашому документі".

У поліції наполягають: тризуб у цьому списку - не помилково. Адже його використовує група, що має стосунок до британської неонацистської організації "Національна дія". Її члени захоплюються Гітлером і виступають за домінування білої раси.

До речі, є у довіднику і символіка українського полку "Азов". Його віднесли до угруповань супрематистів. Щоправда, правоохоронці наголошують: не всі знаки та символи в документі несуть терористичну загрозу. Зокрема, у посібнику вказаний "Грінпіс" та інші екологічні та зоозахисні організації. Українське МЗС не здається. Насамперед хоче негайного видалення тризуба із поліцейського посібника. А також наполягає на офіційних вибаченнях від британців. А місцеві українці жартують, що теж вважатимуться у Британії праворадикалами, адже зображення тризуба є у кожному паспорті.