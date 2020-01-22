П'ять тисяч черепах вилучили турецькі прикордонники. Крихітних рептилій везли контрабандисти у схованці, облаштованій у дверцятах легкового автомобіля. Зупинили машину в місті Артвін, що на кордоні з Грузією.

Виявили пакунки з черепашками за допомогою сканера. Поки тварин помістили в більші контейнери з водою, згодом - передадуть до місцевих зоопарків.