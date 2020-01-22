Індіанка вдруге побила світовий рекорд за довжиною волосся [ Редактировать ]
Індіанка вдруге побила світовий рекорд за довжиною волосся. Коса 17-річної Ніланши Патель сягає одного метра і дев'яноста сантиметрів. Попередній рекорд дівчинка побила коли її волосся було на 20 сантиметрів -коротшим. Ніланши не стрижеться з шести років після невдалого походу до перукарні.
За її словами, за пишним волоссям ій допомагає доглядати мама. І у повсякденному житті воно не заважає. Хіба що, каже, плавати з майже двометроою косою важкувато.
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