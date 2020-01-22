До ситуації на сході країни. Сьогодні зранку російські найманці обстріляли з протитанкових гранатометів опорні пункти армійців поблизу Павлополя на Приазов'ї. Втрат у нашому війську немає.

У штабі ООС повідомили про зниження інтенсивності ворожого вогню. Втім, на окремих ділянках противник не припиняє збройних провокацій. На позиціях наших військових на Луганщині побував Руслан Смєщук.

Спершу - своєю машиною, а потім армійською вантажівкою.

Зараз на Донбасі, після кількох морозів та відлиг, - місцеві дороги перетворилися на суцільний жах. І дістатися до передових позицій можна лише ось так - на військовій техніці.

Потім - ще пересадка, вже в іншу машину. Більш прохідну.

Що така дорога - справжнє жахіття, розумієш, лише коли виходиш з армійської вантажівки.

Передова, під окупованим Первомайськом, зустрічає свіжими вирвами та новими слідами ворожої шрапнелі.

"Противник веде вогонь з мінометів в районі Оріхового та Новотошківкське. Противник стріляє с жилих вулиць Голубівського, Донецького. Веде обстріл зі 120-х, 82-х мінометів. Артилерія буває, 152 калібр теж пролітав в районі Оріхового",- зазначив позивний "Хамстер", військовослужбовець Збройних сил України.

Військові розповідають - вже більше тижня тут триває ескалація бойових дій. Крім того, наші фіксують велику кількість ворожої техніки.

"Вчера штук 8 мин прилетело, до этого - больше. По всякому бывает. Технику слышим, но пока не работала. Техники там много. Слышим и танки, прогреваются і базы - все у них там есть", - зазначив позивний "Зелений", військовослужбовець Збройних сил України.

Крім цих позицій, під вогнем бойовиків тут - чимала ділянка фронту.

"Видны дальние взрывы ,когда они ребят обстреливают. Это может быть и днем и ночью, и вечером и утром. Не имеет значения", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних сил України.

От зараз, періодично, ми чуємо поодинокі вибухи та кулеметні черги. Але здається, що військові на це уваги не звертають. Тут таку ситуацію називають просто "затишшям.

"От зараз ми чуємо кулеметні чергу, що це? - Это соседи наши - или увидели что-то, или отрабатывают цели. Иногда пытаются пройти поближе, но вовремя замечаем, пресекаем их движение. Они за полтора часа могут 3-4 раза попытаться пройти", - зазначив позивний, "Зедан", військовослужбовець Збройних сил України.

Зараз це - найгарячіша зона на східному фронті. За останній тиждень по цих позиціях бойовиками випущено мін та снарядів більше, аніж за останні кілька місяців.