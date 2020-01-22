Сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання 1919 року Акту Злуки - возз'єднання Української та Західноукраїнської Народних республік.

У столиці святкування почалося з традиційного "живого ланцюга" на мосту Патона. Сотні людей взялися за руки і символічно з'єднали два береги Дніпра, нагадуючи про історичні події.

Як все відбувалось, дивімось далі.

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КИЇВ

"Одна єдина соборна Україна!"

Холодний поривчастий вітер над Дніпром не завадив учасникам акції підримати традицію і створити "живий ланцюг єдності". Як і багато років поспіль з двох боків мосту Патона назустріч рухаються дві колони, які символізують історічне об'єднання України в січні 1919 року. Їх очолюють учасники у військовій формі тих часів.

"Це хлопці, які відтворюють тут вояків українську галицьку армію, з того боку на тому березі. Хлопці в строю чорні гайдамаки, це вояки українська народна республіка", - говорить Євген Кваско, організатор акції.

Микола Литвин приєднався до живого ланцюга усією родиною. Вони з дружиною святкують сьогодні річницю весілля. Вважає символічним, що їхня сім'я так само об'єднала лівий і правий береги України.

"Коли ми з дружиною поєдналися, вона в мене з лівобережної України з Донецька, а я з - правобережної, і 41 рік ми вже живемо. Що пораджу - об'єднались, як ми з дружиною, об'єдналися, і в цьому є сила", - говорить Микола Литвин, учасник акції.

Євген, переселенець з Криму пригадує, як святкував День соборності до окупації півострова.

"Ми змогли зібрати молоді 800 людей і це тішило і це були не загнані люди, а люди прийшли підтримати свої цінності і це символізує цю акцію, що люди виходять, розділити ці цінності, і об'єднуватись", - говорить Євген Бондаренко, громадський діяч.

"Для мене, основне - не єднання двох частин прапора, а те, як ми сприймаємо цю подію внутрішньо і можемо бути єдиними за духом", - говорить Поліна, учасниця акції.

У живому ланцюгу і гості з інших країн.

"Я з Білорусії приїхала і мені це дуже цікаво, я дуже люблю Україну і підтримую".

Дві частини Українського прапора синя і жовта символічно з'єднуються над Дніпром. Урочисті заходи до дня Соборності тривають у всіх регіонах України.

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УЖГОРОД

У День Соборності та проголошення Акту злуки жителі Ужгорода поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Помолилися за Україну. А потім сформували колону і, зі 100-метровим прапором України, під звуки оркестру рушили ходою єдності.

"Особисто для мене це ознака того, що я знову хочу, щоб моя держава була цільною і неподільною - так, як це було до сумних подій на Сході і анексії Криму. Тому я тримаю цей прапор, з надією, що знову все повернеться - так, як було", - говорить Антоніна, жителька Ужгорода.

Прапор України несли діти, священики, військові, медики центральними вулицями міста. А на пішохідному мосту символічно з'єднали два береги річки Уж на знак єдності та соборності України.

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ЗАПОРІЖЖЯ

"Прошу вибудовуватися в одиничку, нолик і одиничку. Я стану на цей парапетик і трохи відкорегую".

У Запоріжжі сьогодні провели кілька флеш-мобів. Один із них влаштували на Майдані Героїв. Кілька десятків людей з державною символікою в руках утворили число 101. Саме стільки років минуло від знаменної дати підписання акту Злуки.

"Одна, єдина, Соборна Україна! Одна, єдина, Соборна Україна!"

"Тоді люди боролися за волю. Гинули. І зараз наші хлопці борються, боронять нашу землю. І гинуть. На жаль", - наголосила Валентина Рожко, учасниця акції.

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ДНІПРО

У Дніпрі теж сьогодні влаштували флешмоб. Більше двохсот курсантів університету внутрішніх справ живим ланцюгом утворили мапу України. У центрі - серце, навколо розгорнули синьо-жовті полотнища, мов промені. Ідея такої патріотичної акції виникла у курсантів кілька тижнів тому.

"Символізує віру в наших серцях на майбутнє. На наше об'єднання усіх народів", - говорить Ганна Буряк, курсантка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

"Ми - єдина країна, ми єдиний народ!"

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КРОПИВНИЦЬКИЙ

Майже тисяча містян під звуки оркестру пройшлися колоною, з тридцятиметровим прапором України, у Кропивницькому. Військові, представники громадськості, студенти та школярі вирушили ходою з площі Героїв Майдану, де спочатку вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, зупинилися біля пам'ятника Шевченку, а фінішували на площі, де височить скульптура Володимира Винниченка.

"Саме наш земляк, Володимир Кирилович Винниченко, 22 січня 19 року поставив підпис під актом злуки земель УНР і ЗУНР і це символічно, бо центральна Україна об'єднує дві частини України, тому всіх зі святом, бережемо собори душ, соборність України і Слава Україні!", - наголосив Юрій Митрофаненко, краєзнавець.