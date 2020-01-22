Шторм в Испании: количество жертв растет [ Редактировать ]
Стало известно, что по меньшей мере восемь человек погибли из-за шторма "Глория" в Испании. Еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает EFE.
"По меньшей мере восемь человек погибли, а еще четверо остаются пропавшими без вести из-за зимнего шторма "Глория", который ударил по ливантийскому побережью, и который, хоть и ослаб в среду, но все еще проявляется в виде сильных осадков в Каталонии", - сообщили в СМИ.
Установлено, что уже восемь человек погибли в результате сильной снежной бури, дождя, ветра и волн. Также сообщается о материальном ущербе, возникшем из-за разрушения, падения деревьев, наводнения и лавины.
Ранее мы сообщали, во из-за непогоды в Испании погиб 55-летний украинец.
Ранее мы сообщали, что на Австралию обрушился мощный град. А также в Канаде парализовало несколько городов из-за сильного снега.
Смотрите также видео, которые засняли туристы на севере Индии, как на них сползала снежная лавина. До последнего камера была направлена на несущуюся массу.
по теме
В Испании растет число жертв непогоды: погиб украинец
В среду, 22 января, стало известно, что в Испании из-за циклона "Глория" умерли уже пять человек
Огонь и клубы дыма: в Испании из аэропорта экстренно эвакуируют людей
В настоящее время пожарные работают над тушением пожара
Взрыв в Испании: количество жертв растет
Как сообщается, тело второго погибшего было обнаружено под обломками внутри завода
Взрыв на заводе в Испании: появилось видео происшествия
На кадрах видно взрыв, пламя, а также реакцию людей
В Индонезии произошли сильные наводнения, 9 погибших
Среди погибших 16-летний подросток