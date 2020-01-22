Стало известно, что по меньшей мере восемь человек погибли из-за шторма "Глория" в Испании. Еще четверо пропали без вести. Об этом сообщает EFE.

"По меньшей мере восемь человек погибли, а еще четверо остаются пропавшими без вести из-за зимнего шторма "Глория", который ударил по ливантийскому побережью, и который, хоть и ослаб в среду, но все еще проявляется в виде сильных осадков в Каталонии", - сообщили в СМИ.

Установлено, что уже восемь человек погибли в результате сильной снежной бури, дождя, ветра и волн. Также сообщается о материальном ущербе, возникшем из-за разрушения, падения деревьев, наводнения и лавины.

Ранее мы сообщали, во из-за непогоды в Испании погиб 55-летний украинец.

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