В Испании растет число жертв непогоды: погиб украинец [ Редактировать ]
В среду, 22 января, стало известно, что в Испании из-за циклона "Глория" умерли уже пять человек. Напомним, что непогода принесла в страну низкие температуры и сильные снегопады. Об этом сообщает Europa Press.
Известно, что также нашли тело украинца. Его обнаружили в муниципалитете Каркайшент в Венеции, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Погибшему было 55 лет. Причины смерти исследуют.
Отметим, что в 13 областях возник сильный снегопад, который заблокировал дороги и отрезал людей от коммуникаций.
Указано, что в результате шторма задерживаются поезда и отменяются рейсы. Суды и образовательные учреждения закрыли в связи с плохими погодными условиями.
Ранее мы сообщали, что на Австралию обрушился мощный град. А также в Канаде парализовало несколько городов из-за сильного снега.
Смотрите также видео, которые засняли туристы на севере Индии, как на них сползала снежная лавина. До последнего камера была направлена на несущуюся массу.
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