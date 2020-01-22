В среду, 22 января, стало известно, что в Испании из-за циклона "Глория" умерли уже пять человек. Напомним, что непогода принесла в страну низкие температуры и сильные снегопады. Об этом сообщает Europa Press.

Известно, что также нашли тело украинца. Его обнаружили в муниципалитете Каркайшент в Венеции, без следов насилия, поэтому считается, что он погиб из-за погодных условий. Погибшему было 55 лет. Причины смерти исследуют.

Отметим, что в 13 областях возник сильный снегопад, который заблокировал дороги и отрезал людей от коммуникаций.

Указано, что в результате шторма задерживаются поезда и отменяются рейсы. Суды и образовательные учреждения закрыли в связи с плохими погодными условиями.

Ранее мы сообщали, что на Австралию обрушился мощный град. А также в Канаде парализовало несколько городов из-за сильного снега.

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