18 января в Канаде выпало огромное количество снега, который достигает высотой более 3 метров. Из-за непогоды парализована работа нескольких городов. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Снежный шторм заблокировал десятки тысяч жителей в своих домах на канадском острове Ньюфаундленд. Рекордный уровень снега фиксируют в Гамбо, Трепасси, Сент-Джонсу, Парадайз и других городах.

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Жители города Авалон были заблокированы в собственных домах из-за снежных заносов высотой более 3 метра. В городах введен режим чрезвычайного положения.

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