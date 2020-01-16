Взрыв в Испании: количество жертв возросло [ Редактировать ]
Число погибших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в Испании выросло до 3. Об этом сообщает La Vanguardia.
Погиб один из пострадавших. У него было 90% ожогов тела. Также в больнице есть еще один тяжело ранен.
Первая жертва погибла в результате обвала дома после ударной волны взрыва на заводе. Еще одного мужчину сначала считали пропавшим без вести, а позже нашли мертвым под обломками завода.
Напомним, что в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате взрыва пострадали восемь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Предварительной причиной взрыва называют химическую аварию. Ранее в сети разместили видеозапись страшного взрыва.
Кроме того, недавно у здания Европарламента мужчина облил себя бензином и поджег, а в Днепре мужчина загорелся на улице и умер.
Добавим, что в Кропивницком мужчина взорвал гранату и погиб, а также под Тернополем в клубе прогремел взрыв.
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