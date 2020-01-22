Клюква - одна из самых полезных ягод, употребление которой может нормализовать кровообращение и поддерживать здоровье кишечника. Об этом сообщает newsyou.info.

Клюква в небольших дозах несколько раз в неделю позволит нормализовать микрофлору кишечника и защититься от пищевых расстройств. Клетчатка, содержащаяся в клюкве, также позволяет избавиться от запоров и нормализовать процесс переваривания пищи.

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Витамин С, который также содержится в клюкве, повышает скорость выработки коллагена, делающего кожу более здоровой. Также данная ягода позволяет бороться с инфекциями и предотвращать появление осложнений после простуды. Для профилактики заболеваний десен достаточно сделать пасту из клюквы и периодически втирать ее.

Полезная ягода также сказывается на кровообращении, так как делает артерии более гибкими. Благодаря этому человек чувствует себя более энергично и собранно. Существуют и другие народные рецепты с использованием клюквы, которую часто применяют для борьбы с воспалениями. Ягода снижает выработку С-реактивного белка, вызывающего преждевременное старение.

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