В период холодов и вследствие сезонного авитоминоза, наш организм нуждается в свежих овощах и фруктах. Эксперты рассказали, какие из них не навредят здоровью и будут лучше всего усваиваться в зимний сезон. Об этом передает newsyou.info.

В период холодов организму требуется огромное количество сил. На здоровье влияет нехватка солнечного света, морозная погода и вирусы различных респираторных заболеваний. Улучшить самочувствие в это время года помогут овощи и фрукты. Они прекрасно поддерживают иммунитет и в целом благотворно сказываются на работе внутренних органов.

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Так, лучше выбирать сезонные продукты, которые выращены на родной земле. Они не подвергались обработке, а значит, в них содержится больше полезных веществ. Экспертs рекомендуют добавить в рацион сельдерей, свеклу, морковь, тыкву, капусту, черную редьку, чеснок, лук и топинамбур. Также для питания в зимнее время подойдут груши, яблоки и грецкие орехи.

Что касается предложенного списка, то важно помнить, что тыква содержит огромное количество полезных витаминов и микроэлементов. В ней много бета-каротина, который помогает бороться с вирусными недугами. Морковь прекрасно помогает при анемии и слабости. Она нейтрализует токсины и во время хранения сохраняет все полезные свойства.

Капуста богата на витамин С. Этот овощ рекомендуется употреблять, как в свежем, так и в квашенном виде. В состав свеклы входят кальций, натрий и железо. Она очищает печень, почки и кроветворную систему, а также укрепляет сосуды. Что касается яблок, то они невероятно полезны, поскольку очищают кишечник, улучшают метаболизм и укрепляют иммунитет. Груши помогают справиться со стрессами и очистить организм от шлаков.

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