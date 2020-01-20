Все мы часто пьем соки, более того, даем их детям. Однако, не все из них обладают положительным влиянием на организм. Медики рассказали, что томатный сок - самый полезный и них, так как он обладает сильными антиоксидантными свойствами и содержит многочисленные витамины, которые защищают ваше здоровье от различных болезней. Об этом сообщает newsyou.info.

Витамины

Свежий томатный сок является отличным источником витамина А и С. Его регулярное потребление улучшит здоровье ваших глаз, состояние ваших костей и зубов, и повысит ваш иммунитет.

Очищает от токсинов

Мы склонны потреблять пищу, которая не полезна для нашего организма и которая является главной причиной, почему в нашем организме накапливаются многочисленные токсины. Помидоры содержат серу, которая улучшит функцию почек и печени. Когда речь идёт о дезинтоксикации, помидоры считаются лучшими овощами.

Помогает в похудении

Томатный сок может быть очень полезным для тех, кто на диете, он придаст чувства сытости. Он может дать вашему организму необходимые питательные вещества и повысить метаболизм.

Защищает от болезней сердца

Помидоры могут защитить вас от болезней сердца в связи с их большим содержанием витамина B6, который обладает способностью снижать уровень гомоцистеина, аминокислоты, которая может повредить артерии.

Улучшает состояние кожи

Томатный сок может значительно улучшить состояние вашей кожи. Он может предотвратить появление угрей за счет уменьшения количества кожного сала, которое является основной причиной появления акне.

Разрушает свободные радикалы

Благодаря антиоксидантным свойствам, томатный сок обладает способностью бороться со свободными радикалами. Потребляя всего лишь 1 стакан томатного сока можно уничтожить свободные радикалы, чрезвычайно вредные молекулы, которые даже могут вызвать рак.

Предотвращает рак

Помидоры содержат ликопен, который может предотвратить рак простаты, поджелудочной железы, кишечника, груди, и рака легких.

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