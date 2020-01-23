Австралійці спекли стометрову піцу для пожежників [ Редактировать ]
Сто метрову піцу спекли в одному з ресторанів Сіднея, аби віддячити пожежникам, які гасили ліси в Новому Південному Уельсі. Щоб приготувати довжелезну страву кухарям знадобилася конвеєрна піч та чотири години часу.
У результаті вийшло чотири тисячі шматочків, які роздали людям, що пожертвували кошти службі з боротьби з лісовими пожежами.
Нагадаю, вогонь спалахнув на Зеленому континенті ще в серпні минулого року.
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