Один загиблий, п'ятеро зниклих безвісти - так закінчився відпочинок для групи французьких туристів у Канаді. Вони на снігоходах каталися на озері у канадській провінції Квебек.

Проте туристи проігнорували спеціальний маршрут і гайнули водоймищем навпростець. У результаті кілька снігоходів провалилися під лід.

Ті, хто замикав колону, встигли зреагувати на небезпеку і витягли з холодної води одну людину та викликали допомогу. На озері триває пошуково- рятувальна операція.