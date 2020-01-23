Французи влаштували катання на снігоходах у Канаді та втонули [ Редактировать ]
Один загиблий, п'ятеро зниклих безвісти - так закінчився відпочинок для групи французьких туристів у Канаді. Вони на снігоходах каталися на озері у канадській провінції Квебек.
Проте туристи проігнорували спеціальний маршрут і гайнули водоймищем навпростець. У результаті кілька снігоходів провалилися під лід.
Ті, хто замикав колону, встигли зреагувати на небезпеку і витягли з холодної води одну людину та викликали допомогу. На озері триває пошуково- рятувальна операція.
по теме
У Києві горів меблевий магазин
У Києві горів великий меблевий магазин. Зайнялося у Києво-Святошинському районі, близько дев'ятої вечора. Полум'я поширилось на 600 квадратних метрів. Вогонь приборкали ближче до півночі
Семеро туристів зникли безвісти у Гімалаях
Туристи на зв'язок не виходять від минулої п'ятниці - через сильні снігопади і дощ у горах зійшла лавина
Комунальники замінили трубопровід біля ТРЦ Ocean Plaza
Про це повідомляє "Київ-тепло-енерго". Ремонтники провели гідро-ізоляцію та замінили усю пошкоджену ділянку - завдовжки 23 метри
У Солом'янському районі Києва вдруге за добу прорвало трубу з гарячою водою
Вулицю Нижньоключову залило окропом внаслідок аварії тепломережі - комунальники шукають місце прориву і працюють на території гаражного кооперативу
У Києві ліквідовують масштабний прорив тепломагістралі біля ТРЦ "Оушен Плаза"
Гарячою водою затопило нульовий поверх ТРЦ - сімох людей з опіками забрали до лікарні, усіх відвідувачів евакуювали