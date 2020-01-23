В Харькове водитель насмерть сбил пешехода [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, в Харькове на улице Академика Павлова произошло ДТП. Так, известно, что в результате аварии погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что ДТП случилось около 13:50. Установлено, что 35-летний водитель автомобиля Infiniti Q50 совершил наезд на пешехода, который от полученных травм погиб.
Следователем решается вопрос об открытии уголовно производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и личность погибшего сейчас устанавливают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
Кроме того, недавно в Борисполе патрульные сбили насмерть человека, а в Днепре "Таврия" столкнулась с фурой.
Добавим, что в Киеве BMW на скорости "влетел" в заправку, а в Кривом Роге автомобиль на скорости "влетел" в толпу людей.
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