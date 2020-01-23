В Черниговской области в Прилуках произошло серьезное ДТП. Так, авария случилась с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем "Богдан 211040" во время пересечения полосы встречного движения, не учел дорожную обстановку и создал аварийную ситуацию для водителя легковушки "ВАЗ 210994", который двигался по своей полосе.

В результате "ВАЗ" столкнулся с "Богданом", который затем столкнулся с автомобилем "Рено Логан", который стоял на автомобильной стоянке. В результате происшествия оба водителя и двое пассажиров получили травмы.

Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

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