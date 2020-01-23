Под Черниговом произошло тройное ДТП с пострадавшими [ Редактировать ]
В Черниговской области в Прилуках произошло серьезное ДТП. Так, авария случилась с участием трех автомобилей, в результате которой пострадали четверо человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, мужчина, управляя автомобилем "Богдан 211040" во время пересечения полосы встречного движения, не учел дорожную обстановку и создал аварийную ситуацию для водителя легковушки "ВАЗ 210994", который двигался по своей полосе.
В результате "ВАЗ" столкнулся с "Богданом", который затем столкнулся с автомобилем "Рено Логан", который стоял на автомобильной стоянке. В результате происшествия оба водителя и двое пассажиров получили травмы.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что в Киеве в страшном ДТП погиб человек, а также Toyota Land Cruiser "слетел" с дороги в водоем.
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