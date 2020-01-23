Демократичні і прозорі. Як зробити таким вибори в Україні обговорювали сьогодні українські депутати з делегацією ОБСЄ. Розробляли правки до нового виборчого кодексу. більше розкаже Юлія Жешко.

Парламентська сесія завершилася, а в конференц-залах Ради досі кипить робота. Зокрема, сьогодні робоча група ОБСЄ зустрілася з народними депутатами від "Опозиційної платформи - За життя", щоб розробити спільні поправки до нового виборчого кодексу України. Документ затверджено більшістю голосів ще торік у грудні. Однак у керівництві Верховної Ради погодилися, що грудневий варіант - не остаточний.

"Сподіваємося, що виборчий кодекс - це крок до покращення. Він не ідеальний, та ліпший, аніж був до того. Передусім, ми маємо розуміти, що більшість вирішила працювати саме за цим виборчим кодексом. Тому його ухвалено в першому читанні. І це пришвидшило процес. Базою був саме закон пана Парубія. Попереднього спікера парламенту. Потім, як ви знаєте, його було прийнято в другому читанні з деякими поправками. І президент України надав свої правки, які стали підґрунтям для нашої робочої групи", - говорить Юлія Льовочкіна, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".

За словам народного депутата Юлії Льовочкіної, мета зустрічі також - вирішити, які пропозиції ОБСЄ Україна може імплементувати в новий виборчий кодекс.

"Наша організація давно рекомендувала ухвалити Єдиний виборчий кодекс. Тож радіємо, що його таки ухвалено. Очевидно, важливо поглянути на це з нашої позиції: на дотримання зобов'язань і стандартів. У майбутньому, сподіваємося, ми зможемо дати висновок цьому. Але зараз поки що складно сказати, що саме треба змінити", - говорить Александер Шлік, голова департаменту з питань виборів ОБСЄ.

Тому більшість пропозицій сьогодні звучали від українських парламентаріїв. Вони зазначили, що після президентських і парламентських виборів, політсила має ряд вимог. Серед них - посилення відповідальності за порушення під час виборчого процесу і скасування вибірковості покарань.

"Вони, так би мовити, займалися самоцензурою. Ми думаємо, це досі залишається проблемою. Іншим аспектом є те, що нашу рекламу було вилучено і ми вже про це повідомили. Відбувається це в Одеській, Харківській, Дніпропетровській і багатьох інших областях, де керівництво було в змові з адміністрацією Порошенка або інших політичних альянсів. І вони вилучали всю нашу рекламу", - говорить Юлія Льовочкіна, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".

Перш за все, наполягають на достовірному переписі населення. Також, на спрощенні порядку зміни виборчої адреси для переселенців. І що не менш важливо - зменшити суму грошової застави для кандидатів.

"Справа в тому, що зараз, новим виборчим кодексом - ця грошова застава стала завеликою. І більшість кандидатів не можуть собі дозволити сплатити кілька мільйонів лише за право брати участь у виборах наприклад, мера того чи іншого міста. Тому ми хочемо запропонувати зменшити цю суму. І таким чином вирівняти шанси кандидатів", - говорить Олександр Пузанов, народний депутат, партія "Опозиційна платформа - За життя".

До того ж, в "Опозиційній платформі - За життя" наголосили, що покладають великі надії на справедливі і вчасні висновки ОБСЄ. А також на політичний нейтралітет чинної влади.